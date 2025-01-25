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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 25 января текущего года

За минувшие сутки:

– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступило 392 звонка (с начала антикризисных мер – 21185),

– из них 152 были связаны с обеспечением дровами (по нарастающей – 5206),

– 152 вопроса прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения (всего – 11447);

– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 11 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (с начала антикризисных мер – 483);

– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 15 человек (по нарастающей – 268 обращений).

С 1 января в республике зарегистрировано 54 пожара и возгорания, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили 8 человек, 2 из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 17 человек, 2 из них погибли.

В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 94 постояльца, прибывшие из домов престарелых республики.
  • Вчера, 11:03
  • DTV
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