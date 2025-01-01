Президент Молдовы Майя Санду прибыла сегодня с рабочим визитом в Киев.
Как сообщила её пресс-служба, этот визит призван подтвердить твердую поддержку Украины. В Киеве глава молдавского государства встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Русланом Стефанчуком.
Основные темы обсуждений касаются двустороннего сотрудничества, продолжения соединения инфраструктуры двух стран, торговли, сотрудничества в процессе вступления в Евросоюз, региональной безопасности и солидарности перед лицом общих вызовов, пишет noi.md.
Президент Молдовы также примет участие в дискуссии в New Europe Centre в Киеве - исследовательском центре в области внешней политики и безопасности.
"Сегодняшний визит главы государства подчеркивает тесные отношения между Республикой Молдова и Украиной, общую приверженность миру и безопасности, а также солидарность перед лицом региональных вызовов", - говорится в сообщении пресс-службы президента Молдовы.