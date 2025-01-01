С 10 января паспортные подразделения Бендер, Рыбницы, Тирасполя и Днестровска перешли на переменный график приёма граждан в связи с энергетическим кризисом в Приднестровье. Работа зависит от обеспечения электроэнергией в соответствии с графиком веерных отключений, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Паспортные отделы (отделения) в Октябрьском и центральном микрорайонах Тирасполя, а также Дубоссарах, Григориополе, Слободзее и Каменке принимают граждан: со вторника по пятницу – с 8:30 до 17:30; технический перерыв – с 12:30 до 13:30. В субботу – с 8:30 до 12:30. В среду приёма нет.
Паспортное отделение в Бородинском микрорайоне столицы, расположенное в переулке Раевского, д. 10, посетителей временно не принимает.
Иностранные граждане и приднестровцы, проживающие в указанном микрорайоне, могут получить государственные услуги в паспортном отделе г. Тирасполя УпВМ МВД ПМР, расположенном на ул. Р. Люксембург, д. 66, а также в паспортном отделении в Октябрьском микрорайоне, на ул. Текстильщиков, д. 36.
Временно приостановлена предварительная запись граждан на приём по единому номеру телефона 123 во всех паспортных подразделениях УпВМ МВД ПМР.
Посетителей принимают в порядке очереди по мере обращения.