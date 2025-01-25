В госпредприятии Energocom представили данные о закупках электроэнергии в 2024 году.
В течение 2024 года госпредприятие Energocom приобрело в общей сложности 4,5 миллиона МВт*ч электроэнергии у восьми крупных производителей или групп производителей из Республики Молдова, Румынии, Украины, а также примерно у 200 мелких производителей возобновляемой энергии, сообщили в компании, передает sputniknews.ru.
Средняя цена одного МВт*ч из всех источников составила примерно 90 евро.
При этом две трети электроэнергии было закуплено у Молдавской ГРЭС в Приднестровье по цене 66 долларов США за МВт*ч (что эквивалентно 63,75 евро/МВт*ч). Доля закупаемой у МГРЭС электроэнергии снизилась в 2024 году на 10 процентных пунктов по сравнению с 2023-м.
Около 13% электроэнергии, закупленной в 2024 году, было импортировано из Румынии и Украины, что вдвое больше, чем годом ранее. Сюда входят объемы, приобретенные на румынской фондовой бирже OPCOM, а также энергия, приобретенная у компаний, управляющих гидро- и атомными электростанциями из двух соседних стран – Nuclearelectrica, Hidroelectrica, "Укргидроэнерго" и "Энергоатома". Энергия импортировалась из Украины в дни и часы, когда в энергосистеме соседней страны были излишки. В основном в ночное время.
"Энергия, приобретенная на OPCOM, в основном была необходима для покрытия часов пик и часов, которые не имели полного покрытия на основании двусторонних контрактов. Это связано с нетипичной кривой потребления в Республике Молдова. Именно поэтому средняя цена энергии, приобретаемой у OPCOM, составляла около 168 евро за МВт*ч", – уточнили в компании.
ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах обеспечили около 12% потребительских потребностей правого берега Днестра, а электроэнергия, приобретенная на возобновляемых станциях в 2024 году, составила 7%.
Кроме того, объем закупленной в прошлом году энергии из возобновляемых источников также включает контракт с ML Energy Grup, которая продавала энергию Energocom в период с июля по декабрь по средней цене 64,72 евро за МВт*ч.
В 2024 году Energocom закупил у производителей возобновляемых источников энергии, с которыми имеет договорные отношения, 291 тысячу МВт*ч, это в 3,6 раза больше, чем в 2023 году, когда объем составлял 81 тысячу МВт*ч.