Власти Молдовы хотят ввести ряд требований для осуществления деятельности автосервисов. В связи с этим был разработан регламент, предусматривающий условия минимального технического оснащения и порядок организации деятельности специализированных подразделений, оказывающих услуги по техническому обслуживанию, ремонту, регулировке, переоборудованию автотранспортных средств, а также их демонтажу, передает IPN.
В Министерстве инфраструктуры и регионального развития РМ (MIDR) уточняют, что в настоящее время деятельность автосервисов осуществляется при отсутствии четких условий относительно технического оснащения, которым они должны обладать для осуществления своей деятельности.
„Мастерские автосервисов играют важную роль в обслуживании и ремонте национального автопарка. Этот сектор включает в себя различные услуги, от механического и электрического ремонта до регулярных технических осмотров и профилактического обслуживания. Работа автосервисов имеет важное значение для обеспечения безопасности дорожного движения и продления срока службы транспортных средств”, - отмечают в MIDR.
Проект регламента содержит перечень оборудования и приспособлений, которыми должен обладать автосервис. Согласно расчетам, представленным MIDR, затраты на техническое оснащение специализированной мастерской варьируются от 54 тысяч леев до 220 тысяч леев.
Таким образом, одной из целей новых положений является обеспечение качества ремонтных работ за счет четких технических стандартов и соответствующей квалификации персонала. Власти также нацелены на снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет применения мер по переработке комплектующих и использованию экологически чистых материалов. Ведь вредные отходы, такие как опасные и токсичные масла и вещества, могут утилизироваться ненадлежащим образом, что негативно сказывается на качестве почвы и воды.
„В долгосрочной перспективе регулирование приведет к повышению качества конкуренции, так как все участники рынка будут обязаны соответствовать высоким стандартам. Мастерские, которые останутся на рынке, будут предлагать более качественные и безопасные услуги, что будет стимулировать конкуренцию, основанную на передовом опыте и инновациях”, - говорится в проекте.
Инициатива должна быть рассмотрена и одобрена Правительством Молдовы. В то же время, в целях снижения влияния на уже действующих на рынке экономических агентов, будет установлен переходный период продолжительностью 12 месяцев.
Согласно данным Реестра смежных видов деятельности, в Республике Молдова по состоянию на 27 июля 2024 года был зарегистрирован 801 экономический агент.