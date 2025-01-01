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Снова телефонные мошенники

Снова телефонные мошенники
фото: открытые источники

Аферисты взяли паузу. За сутки не было сообщений от граждан о подозрительных звонках. Но в правоохранительных органах уверены: мошенники просто выжидают удобный момент, хотят усыпить бдительность.

Алгоритм действий аферистов: звонят по телефону от имени родственников (ставку делают на пожилых людей), говорят, что стали виновниками ДТП. В тяжёлом состоянии пострадавший, срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности (к разговору может подключиться «следователь», «врач»). Постоянно держат «жертву» на связи, не дают возможности перезвонить родственникам, переуточнить информацию. Просят передать денежные средства «помощнику» (курьеру).

Милиция напоминает: ни в коем случае не отдавайте деньги! Предупредите родственников и пожилых людей! Как только слышите подозрительный плач, сразу прекращайте разговор и бросайте трубку. Наберите 102 или номер горячей линии МВД – 111.

Снова телефонные мошенники

  • Вчера, 11:29
  • DTV
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