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«Ъ»: для преодоления энергокризиса в Приднестровье предложили привлечь Венгрию

«Ъ»: для преодоления энергокризиса в Приднестровье предложили привлечь Венгрию
фото: moldovagaz/Facebook

Крупнейшие нефтегазовые венгерские компании MOL и MVM могут привлечь для преодоления энергетического кризиса в Приднестровье, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение неназванных источников.

Как сообщил один из собеседников издания, государственная российско-молдавская энергокомпания «Молдовагаз» обсуждает с предприятиями из Венгрии вопрос возможных закупках газа для Приднестровья. Речь идет о поставках до конца марта — начала апреля, при этом вероятные маршруты и цену поставок еще не сообщают. Источник сообщил, что Приднестровье нуждается в трех млн кубометров газа ежедневно, пишет gazeta.ru.

Как отметили в аналитической записке ВШЭ, свободных объемов топлива ни у MOL, ни у MVM нет, топливо для Приднестровья необходимо будет дополнительно приобретать по высокой цене.

На прошлой неделе госсекретарь молдавского министерства энергетики Константин Боросан сообщил, что власти Молдавии сделали Приднестровью предложение закупать газ на Европейской фондовой бирже по рыночной цене. В ответ на это руководство республики согласилось осуществлять закупки через компанию «Молдовагаз».
  • Сегодня, 08:13
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