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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов
фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Это следует из предварительных данных, окончательные итоги выборов будут объявлены 3 февраля

По предварительным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 86,82% голосов. Об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, пишет ТАСС.

Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набирает 2,02% голосов, предприниматель Анна Канопацкая - 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков - 3,21%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%, против всех проголосовали 3,6% избирателей.

ЦИК Белоруссии традиционно объявляет результаты по итогам предварительного подсчета сразу всех голосов по стране. Окончательные данные будут объявлены 3 февраля.

  • Сегодня, 08:16
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