Ранее ИА «Новости Приднестровья» сообщало, 2 тысячи металлургов остались без работы. В январе на заводе планировали выпустить 17,5 тысяч тонн продукции. Сейчас эта цифра равна нулю, как и выплаты в приднестровский бюджет.
Напомним, с 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» была прервана подача газа в Приднестровье. В результате в республике прекращено газоснабжение сёл и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действуют веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в ПМР введено чрезвычайное экономическое положение.
15 января Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия в ближайшее время начнет гуманитарные поставки газа в Приднестровье. Договоренность об этом была достигнута на уровне Министерства энергетики России. Однако последние события показывают, что поставки газа сталкиваются с противодействием Молдовы, которая стремится усугубить гуманитарный кризис в ПМР.