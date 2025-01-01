В администрации уточняют, что это на 46% больше по сравнению с 2023 годом, что означает увеличение количества пассажиров более чем на 1,3 миллиона человек.
В прошлом году в Международном Аэропорту Кишинева было обслужено более 4,1 миллиона пассажиров, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Помимо этих результатов, достигнутых в 2024 году, была расширена сеть воздушных маршрутов, дополненная новыми направлениями, которые соединяют Кишинев с хабами в Европе и за ее пределами.
Также в прошлом году семь новых авиакомпаний начали выполнять рейсы в Международном аэропорту Кишинева, таких как Georgian Wings, Lufthansa, Skyvision Airlines, Air Anka, Eurowings, Air Baltic и Mavi Gök Airlines, тем самым укрепляя региональные и международные связи.
При этом расписание полетов пополнилось 14 новыми направлениями в сети: Будапешт, Кельн, Рига, Стамбул Сабиха, Штутгарт, Гамбург, Энфида, Манчестер, Прага, Абу-Даби, Брюссель Шарлеруа, Дортмунд, Мемминген и Нюрнберг.
На основной взлетно-посадочной полосе 08/26 были проведены плановые работы по техническому обслуживанию, включая 16 километров деформационных швов и алмазное фрезерование на площади 23 000 квадратных метров, что обеспечило долговечность и оптимальную работоспособность инфраструктуры. Проводимые работы были направлены на поддержание стандартов безопасности и эксплуатационной пригодности, что способствует проведению взлетов и посадок в оптимальных условиях.
Были проведены комплексные ремонтно-модернизационные работы на посадочно-высадочном перроне и рулежных дорожках, выполненные в четыре этапа. Работы включали в себя фрезерование поврежденного слоя асфальта и нанесение нового слоя битуминозного асфальта, ремонт был проведен на общей площади 44 316 квадратных метров перрона обслуживания воздушных судов, рулежных дорожек и части рулежной дорожки.
Международный Аэропорт Кишинева объявил о появлении в 2025 году двух новых авиакомпаний. Это SkyUp Airlines, которая откроет свою операционную базу в апреле 2025 года, и Transavia, известный французский лоукостер, который пополнит важные связи с Европой.
С июля 2025 года авиакомпания Wizz Air разместит второй самолет в RMO, что означает больше направлений и частоту полетов для пассажиров.
Также, в 2025 году, маршрутная сеть будет расширена за счет 10 новых направлений: Бремен, Аликанте, Салоники, Пальма-де-Майорка, Катовице, Копенгаген, Лион, Париж Орли, Турин, Вроцлав.