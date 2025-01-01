Специализированная экологическая прокуратура Одесской областной прокуратуры добилась взыскания почти 65 миллионов гривен с иностранной судоходной компании за ущерб, причиненный загрязнением внутренних морских вод Украины. Прецедентный случай стал важным шагом в защите экологических интересов государства, передает edinaya-odessa.org.
Речь идет о загрязнении, произошедшем 30 апреля 2020 года в порту «Южный», когда при разгрузке судна STAVANGER в акваторию попало 8,5 тонн опасной смеси пальмового олеина и стеарина. Это нарушение стало явным игнорированием требований Международной конвенции 1973 года о предотвращении загрязнения с судов, что повлекло за собой значительные убытки для экологии Украины.
Сумма ущерба, причиненного государству, была оценена в 2,417 млн долларов США, что на момент подачи иска составляло 64,808 млн гривен по курсу НБУ. По решению Хозяйственного суда Одесской области от 11 июля 2022 года, оставленному в силе Юго-Западным апелляционным хозяйственным судом и Верховным судом, судовладелец был признан виновным и обязан возместить причиненный ущерб.
Частичное взыскание в размере 36,5 млн гривен было обеспечено в 2022 году, а 17 января 2025 года был окончательно взыскан остаток суммы — 28,2 млн гривен.
Этот случай стал уникальным для Украины, поскольку впервые удалось доказать ответственность иностранной компании за экологическое преступление такого масштаба и добиться полного возмещения ущерба.