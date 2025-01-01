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В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред с иностранного судовладельца

В Украине впервые взыскали ущерб за экологический вред с иностранного судовладельца
источник фото: edinaya-odessa.org

Специализированная экологическая прокуратура Одесской областной прокуратуры добилась взыскания почти 65 миллионов гривен с иностранной судоходной компании за ущерб, причиненный загрязнением внутренних морских вод Украины. Прецедентный случай стал важным шагом в защите экологических интересов государства, передает edinaya-odessa.org.

Речь идет о загрязнении, произошедшем 30 апреля 2020 года в порту «Южный», когда при разгрузке судна STAVANGER в акваторию попало 8,5 тонн опасной смеси пальмового олеина и стеарина. Это нарушение стало явным игнорированием требований Международной конвенции 1973 года о предотвращении загрязнения с судов, что повлекло за собой значительные убытки для экологии Украины.

Сумма ущерба, причиненного государству, была оценена в 2,417 млн долларов США, что на момент подачи иска составляло 64,808 млн гривен по курсу НБУ. По решению Хозяйственного суда Одесской области от 11 июля 2022 года, оставленному в силе Юго-Западным апелляционным хозяйственным судом и Верховным судом, судовладелец был признан виновным и обязан возместить причиненный ущерб.

Частичное взыскание в размере 36,5 млн гривен было обеспечено в 2022 году, а 17 января 2025 года был окончательно взыскан остаток суммы — 28,2 млн гривен.

Этот случай стал уникальным для Украины, поскольку впервые удалось доказать ответственность иностранной компании за экологическое преступление такого масштаба и добиться полного возмещения ущерба.
  • Сегодня, 08:35
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