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Котельную в Каменской ЦРБ перевели на дизтопливо

Котельную в Каменской ЦРБ перевели на дизтопливо

Котельная № 4, обеспечивающая отоплением здание Каменской центральной районной больницы, была переведена на дизельное топливо. Это необходимо для экономии запасов газа, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу местной госадминистрации.

Перевод отопительных систем больниц с газа на уголь и дизельное топливо сейчас осуществляется по всей республике. Такое поручение дал председатель Правительства Александр Розенберг на заседании Оперштаба.

Помимо этого, был осуществлён успешный запуск модульной котельной во второй городской школе.

Напомним, с 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» была прервана подача газа в Приднестровье. В результате в республике прекращено газоснабжение сёл и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действуют веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в ПМР введено чрезвычайное экономическое положение.

15 января Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия в ближайшее время начнет гуманитарные поставки газа в Приднестровье. Договоренность об этом была достигнута на уровне Министерства энергетики России. Однако последние события показывают, что поставки газа сталкиваются с противодействием Молдовы, которая стремится усугубить гуманитарный кризис в ПМР.
  • Сегодня, 08:40
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