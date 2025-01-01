Правительство РМ утвердило новый план сотрудничества с НАТО на 2025-2028 годы. Как сообщает Министерство иностранных дел, документ призван укрепить безопасность граждан и подготовить страну к современным вызовам. В этом контексте вице-премьер Михай Попшой, министр иностранных дел, заявил, что этот документ, который регулярно обновляется на протяжении последних 20 лет, полностью уважает конституционный нейтралитет государства и приносит пользу благодаря техническому сотрудничеству и обучению, передает IPN.|
МИД отмечает, что благодаря этой программе Республика Молдова получит поддержку в борьбе с кибератаками, дезинформацией и другими актуальными рисками. Государство следует примеру других нейтральных стран. Нейтральные в военном отношении Австрия, Швейцария и Ирландия сотрудничают с НАТО, чтобы защитить свою инфраструктуру, усовершенствовать государственный сектор и лучше реагировать на гибридные угрозы.
Согласно утвержденному документу, государственные служащие в сфере безопасности получат современную подготовку. Кроме того, женщины получат больше возможностей для карьерного роста, а гендерное равенство будет поощряться.
„Хотя НАТО известен в основном как военный альянс, сотрудничество с Республикой Молдова сосредоточено на реформировании сектора безопасности, решении критических проблем инфраструктуры и технической подготовке. Партнерство не включает участие в военных миссиях, за исключением тех, которые имеют мандат ООН, или обязательства, нарушающие нейтралитет страны”, - подчеркнули в МИД.
Власти Молдовы отмечают, что это партнерство соответствует Конституции Республики Молдова, которая гарантирует статус нейтралитета. Подобно тому, как другие нейтральные страны сотрудничают ради своей безопасности, Молдова использует эти отношения для защиты своих граждан.