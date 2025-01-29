МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 29 января текущего года
За минувшие сутки:
– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступило 370 звонков (с начала антикризисных мер – 22695),
– из них 112 были связаны с обеспечением дровами (по нарастающей – 5615),
– 194 вопроса прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения (всего – 12175);
– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 20 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (с начала антикризисных мер – 536);
– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 10 человек (по нарастающей – 296 обращений);
– зарегистрировано 1 возгорание (всего – 61 пожар, где фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Ожоги получили 5 человек).
С 1 января в республике отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили 8 человек, 2 из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 19 человек, 2 из них погибли.
В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 93 постояльца, прибывших из домов престарелых республики.