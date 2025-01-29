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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 29 января текущего года

За минувшие сутки:

– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступило 370 звонков (с начала антикризисных мер – 22695),

– из них 112 были связаны с обеспечением дровами (по нарастающей – 5615),

– 194 вопроса прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения (всего – 12175);

– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 20 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (с начала антикризисных мер – 536);

– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 10 человек (по нарастающей – 296 обращений);

– зарегистрировано 1 возгорание (всего – 61 пожар, где фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Ожоги получили 5 человек).

С 1 января в республике отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили 8 человек, 2 из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 19 человек, 2 из них погибли.

В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 93 постояльца, прибывших из домов престарелых республики.
  • Вчера, 14:08
  • DTV
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