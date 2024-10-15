Вторую неделю ученики школ республики продолжают учебу в асинхронном дистанционном режиме. Уроки в режиме онлайн не проходят. Чаще всего дети получают ссылки на небольшие видеоуроки, подготовленные педагогами или найденные на доступных к просмотру платформах с пояснениями учителей. О деталях такого обучения рассказала министр просвещения Светлана Иванишина.
В частности, она отметила, что объем домашних заданий для школьников в связи с нынешним режимом обучения не должен быть равнозначным работе в классе и на уроке, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
«У нас есть нормативные документы, которые регулируют объем домашних заданий. И мы очень благодарны учителям, которые понимают, что нельзя задавать домашнее задание, которое невыполнимо изначально, и перекладывать выполнение учебных заданий на родителей. Это ненормально, это минус учителю. Понимая сложность ситуации, наоборот, домашнее задание должно быть или в рамках тех нормативных документов, которые существуют, или даже меньше. Потому что не всегда объем домашнего задания говорит о высоком ранге преподавания учебного материала. Главное – объяснить и проконтролировать знания наших детей», — считает министр.
Оценки за выполнение домашнего задания выставляются в «Электронный журнал» на усмотрение учителя. Все зависит от сложности выполненной работы, пояснила министр. И привела в пример тесты, которые ученики проходят онлайн. За них оценка обязательна. Полученные сейчас четверки и пятерки, считает Светлана Иванишина, должны стимулировать ученика продолжать обучение. Что касается запланированных на февраль министерских контрольных работ по разным предметам. Они будут перенесены на более поздние сроки. Это касается и городских олимпиад. Первый этап в школах республики прошел в конце 2024 года. Соревнования между лучшими учениками города, а после и республики пройдут позже запланированного.
«Сочинение как допуск к ЕГЭ уже проведено. Мы перенесли дату второго этапа для тех, кто не написал или по каким-то причинам не смог принимать участие. Но речь об отмене ЕГЭ или других работ не ведется, о сдвигании сроков тоже не идет речь. Мы должны выполнить учебный материал», — добавила Светлана Иванишина.
Сроки весенних и начала летних каникул, напомнила министр просвещения, также остаются без изменений. Ответственность за выполнение учебных планов и хорошее усвоение материала лежит на плечах педагогов.