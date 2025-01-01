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Президент ПМР поручил срочно решить технические вопросы поставок газа в республику по европейскому гранту

Президент ПМР поручил срочно решить технические вопросы поставок газа в республику по европейскому гранту
Фото: пресс-служба Президента ПМР

Президент ПМР Вадим Красносельский провел оперативное совещание с руководителями Правительства, Министерства экономического развития и МИД ПМР. Обсуждалась тема предоставления Евросоюзом финансовой помощи Приднестровью для закупки газа. Глава государства напомнил, что это предложение поступило в понедельник, и отметил, что принципиально от него отказываться нельзя, передает novostipmr.com .

«От Молдовы в адрес Министерства иностранных дел Приднестровья поступило сообщение, которое дублировало сообщение Европейского союза о выделяемой помощи в виде 30 миллионов евро в виде гранта с целью закупки газа. Вице-премьер Олег Серебрян подчеркнул, что правительство /Молдовы/ готово передать данный грант Приднестровью», - уточнил Президент.

Вадим Красносельский подчеркнул, что сегодня утром Приднестровье ответило согласием и предложило молдавской стороне в кратчайшие сроки провести совещание, где будут выработаны параметры и технология оказания данной помощи.

«Совещание необходимо потому, что очень много противоречий. Уже много должностных лиц Молдовы высказалось по данной помощи, и каждый по-своему. Нет общего понимания, мы это видим», - отметил Вадим Красносельский.

Глава приднестровского государства рассказал, что молдавская сторона предложила провести встречу в четверг, 30 января. Но Приднестровье настаивает на том, что нельзя затягивать решение вопроса и что обсуждение должно пройти в ближайшие часы. Вадим Красносельский поручил МИДу ускорить проведение переговоров с Молдовой по предложению Евросоюза о гранте для закупки газа Приднестровью.

«Приднестровье приветствует и желает получить европейскую помощь. Это нормально, и мы благодарны за это. Мы не должны затягивать сроки. Люди ждут тепло уже целый месяц. По заявлению европейских политиков, данная помощь предназначена для поставки газа в Приднестровье с 1 по 10 февраля. Первое число не за горами, мы должны уложиться в данные сроки», - заключил Вадим Красносельский.

Напомним, что с 1 января этого года из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированности финансовых отношений между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» была прервана подача голубого топлива в Приднестровье.

В результате в республике прекращены газоснабжение сёл и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действуют веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в ПМР введено чрезвычайное экономическое положение до 8 февраля включительно.

МИД ПМР предлагает организовать онлайн-встречу специалистов по вопросам газа и энергетики уже сегодня

Министерство иностранных дел ПМР направило письмо в адрес молдавской стороны, в котором предложено организовать дискуссию специалистов по вопросам газа и энергетики в срочном режиме, а именно в течение сегодняшнего дня посредством видеосвязи.

Об этом сообщается в телеграм-канале МИД ПМР.

Напомним, что Президент Вадим Красносельский сегодня поручил МИДу ПМР ускорить проведение переговоров с Молдовой по предложению Евросоюза о гранте для закупки газа Приднестровью.

«По заявлению европейских политиков, данная помощь (30 млн евро) предназначена для поставки газа Приднестровью с 1 по 10 февраля. Первое число не за горами. Мы должны уложиться в данные сроки. Затягивать нельзя», - сказал Президент ПМР, подчеркнув, что люди ждут тепла уже месяц.
  • Вчера, 14:38
  • DTV
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