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Меры поддержки населения прописаны в новом законе в связи с ЧП в экономике

Меры поддержки населения прописаны в новом законе в связи с ЧП в экономике
источник фото: elektro.ru

За электричество, потребленное в январе, приднестровцы могут платить не сразу, а в течение всего года. Это позволяет одна из мер поддержки населения, прописанная в новом законе, действующем с 1 января 2025 года на период чрезвычайного экономического положения.

«Даже если вы не вовремя внесли плату за коммунальные услуги либо не в полном объеме, то ни штрафные санкции, ни пеня не начисляется. Эту сумму задолженности, которая образовалась во время чрезвычайного положения, можно распределить по всем месяцам до конца текущего года и таким образом гасить образовавшуюся задолженность», – пояснил заместитель председателя Комитета Верховного Совета по экономической политике Вадим Кравчук, передает novostipmr.com.

Почти месяц приднестровцы живут в условиях энергокризиса. Чтобы как-то согреться в своих домах и квартирах, включают тепловентиляторы, обогреватели, а еще и электроплитки, чтобы приготовить еду. У большинства за январь счетчик намотал 1000 киловатт и выше, пишет пресс-служба Верховного Совета.

Эта мера касается не только платы за электричество, но и за воду, лифт, вывоз мусора и т. д. Такая поддержка сейчас актуальна, так как многие предприятия были вынуждены приостановить работу и большинство людей лишены своих прежних заработков.
  • Вчера, 14:42
  • DTV
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