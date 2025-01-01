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В Приднестровье регламентируют переход студентов с платной на бюджетную форму обучения

В Приднестровье регламентируют переход студентов с платной на бюджетную форму обучения

Ко второму чтению подготовлены проекты законов, которые закрепят на законодательном уровне механизм перехода студентов с платного обучения на обучение за счет средств ресбюджета. Авторы законодательной инициативы – депутаты профильного парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк, передает пресс-служба Верховного Совета ПМР.

На сегодняшнем заседании Комитета депутаты обсудили поправки к законопроектам, разработанные профильным Комитетом и Правительством ко второму чтению. Поправками уточнили, что переход студентов вузов, техникумов и колледжей будет осуществляться на конкурсной основе. При этом срок отработки по специальности после завершения обучения, обязательный сегодня для всех выпускников-бюджетников, для таких студентов установят в подзаконном акте. Его разработает Правительство ПМР. В этом документе высшим исполнительным органом власти республики также будут закреплены случаи и подробный порядок перехода студентов с платного обучения на обучения за счет средств республиканского бюджета.

Законопроекты о внесении дополнений в закон «Об образовании» и изменений в закон «О высшем и послевузовском образовании» будут включены в повестку одного из ближайших пленарных заседаний. Профильный Комитет будет рекомендовать депутатскому корпусу принять проекты законов во втором окончательном чтении.
  • Вчера, 15:24
  • DTV
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