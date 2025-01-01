МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 30 января текущего года За минувшие сутки:
– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступил 281 звонок (с начала антикризисных мер – 22976),
– из них 103 были связаны с обеспечением дровами (по нарастающей – 5718),
– 52 вопроса прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения (всего – 12227);
– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 22 раза для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (с начала антикризисных мер – 558);
– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 4 человека (по нарастающей – 300 обращений);
– зарегистрирован 1 случай отравления продуктами горения при эксплуатации печи (всего с начала года пострадали – 9 человек, 2 из них погибли).
С 1 января в республике произошёл 61 пожар, где фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Ожоги получили 5 человек. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 19 человек, 2 из них погибли.
В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 93 постояльца (один переведён в лечебное учреждение), прибывшие из домов престарелых республики.