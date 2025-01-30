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Власти США могут депортировать из страны 279 граждан Молдовы

Власти США могут депортировать из страны 279 граждан Молдовы
фото: Sputnik / Osmatesco

Служба иммиграционного и таможенного контроля США опубликовала список, в котором указано число граждан иностранных государств, которые должны быть депортированы из-за истекшего срока действия визы. В их числе – 279 граждан Молдовы.

"Правительство США считает, что каждая страна обязана принимать возвращение своих граждан и подданных, которые не имеют права оставаться в Соединенных Штатах", – говорится в заявлении американского таможенного ведомства, передает sputniknews.ru.

В документе также отмечается, что отсутствие сотрудничества со стороны иностранных правительств может тормозить процесс высылки лиц, находящихся на территории США нелегально. В связи с эти в ведомстве призвали правительства других стран "принять надлежащие меры для подтверждения гражданства" лиц, которые будут выдворены из США для своевременной выдачи им проездных документов.

Также американской службе иммиграционного и таможенного контроля необходимо согласие иностранных государств на возвращение своих граждан регулярными коммерческими или чартерными рейсами.

Кроме уроженцев Молдовы в список Службы иммиграционного и таможенного контроля США попали 3518 граждан России, 1862 гражданина Украины, 4445 граждан Румынии.
  • Вчера, 15:29
  • DTV
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