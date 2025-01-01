В этом году в Приднестровье начнет работать пункт сдачи ЕГЭ Российской Федерации. Он будет организован на базе Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Экзамен пройдет с мая по июль. Все данные будут внесены в федеральную базу ЕГЭ России, сообщается на сайте Минпроса ПМР.
Заявления на участие в экзамене принимаются с 3 по 11 февраля с 9:00 до 14:00 в кабинете № 121 корпуса «А» ПГУ.
Документы принимаются только при наличии полного пакета и подаются лично. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 0 (533) 7-94-10.
Подробную информацию о том, какие документы требуются от обучающихся и от выпускников прошлых лет, можно найти по ссылке.
Даты экзаменов можно будет найти в расписании на официальном сайте ПГУ.