Согласно информации ведомства, перепись населения, которая проводилась в 2024 году, показала, что в Республике Молдова проживают 2 млн 401 тыс. человек, что примерно на 388 тыс. человек меньше по сравнению с данными предыдущей переписи населения, проводимой в 2014 году, передает point.md.
Кроме того, по данным переписи населения 2024 года, в Республике Молдова мужчины составляют 47,1% от общего числа населения (1 млн 134 тыс.), в то время как женщины составляют 52,9% (1 млн 269 тыс).
Что касается гражданства, то 83,4% опрошенных - граждане Молдовы, 15,6% - имеют двойное гражданство, 0,9% - граждане других стран.
По данным переписи населения 2024 года, распределение по национальной принадлежности в Республике Молдова следующее: 77,2% - молдаване; 7,9% - румыны; 4,9% - украинцы; 4,2% - гагаузы; 3,2% - русские; 1,6% - болгары; 0,4% - ромы; 0,5% - другой национальности.
В ходе переписи 49,2% жителей страны заявили, что их родной язык - молдавский, для 31,3% родным языком является румынский, 11,1% - русский, 3,8% - гагаузский; 2,9% - украинский; 1,2% - болгарский; 0,3% - ромский; 0,2% - другие.