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Итоги госпрограммы по приобретению жилья для молодых семей

Итоги госпрограммы по приобретению жилья для молодых семей
фото: открытые источники

Подведены итоги действия программы государственной поддержки (субсидирования) молодых семей в приобретении жилья. Она действует в Приднестровье с 2021 года в рамках закона «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья». Цель программы – обеспечение жильем молодых семей, а также привлечение на рабочие места и закрепление на них специалистов, необходимых для бюджетного сектора республики.

По данным на 1 января 2025 года, в рамках действия Программы за последние 4 года было куплено 344 квартиры и дома. Сумма выданных субсидий – 68,4 млн рублей, передает пресс-служба Правительства ПМР.

Только за последние несколько месяцев 2024 года (с октября по январь) в городах и районах республики было приобретено 12 квартир и домов. Всего же в прошлом году в рамках Программы молодыми семьями куплено 63 жилых помещения. Еще 10 сертификатов пока не реализованы.

Чаще всего молодые семьи покупают жилье в столице. С 2021 года в Тирасполе приобретено 160 квартир и домов, сумма субсидий от государства составила 32 млн рублей. На втором месте по числу приобретаемого жилья Бендеры – 62 квартиры и субсидирование на 12,2 млн рублей. В Слободзейском районе приобретено 49 жилых помещений (9,7 млн рублей), еще 30 в Дубоссарском (6,02 млн рублей) и 24 в Рыбницком (4,7 млн рублей). Меньше всего квартир и домов молодые семьи приобретают в Каменском районе – 12, а сумма субсидирования составила 2,44 млн рублей. Невысокий показатель и в Григориопольском районе. Там было приобретено всего 7 жилых помещений, сумма субсидий от государства – 1,3 млн рублей.

При этом ведется постоянная работа по расширению категорий молодых семей, обладающих правом на получение господдержки. Так, с 1 января 2025 года увеличен предельно допустимый возраст участников проекта с 36 до 40 лет на момент обращения. Право на получение госсубсидии получили работники органов прокуратуры, имеющие классные чины, и аттестованные сотрудники Следственного комитета. Всего в этом списке сейчас более 10 категорий получателей. Среди них врачи и средний персонал медицинских организаций, медсестры специальных коррекционных учреждений образования, педагоги, специалисты библиотек, домов культуры, работники социальной службы и другие представители бюджетной сферы.

  • Вчера, 15:50
  • DTV
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