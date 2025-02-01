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Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа

Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа
фото: otokaleinar/ Shutterstock/ FOTODOM

Кишинев отправил в Приднестровье первую партию газа в рамках соглашения о займе, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Молдовагаз".

"Молдовагаз" отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в три миллиона кубометров. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом" на основании решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору "Тираспольтрансгаз" должен вернуть данные три миллиона кубометров до 1 марта текущего года", — сказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что газ будет поступать в ПМР через государственную компанию "Энергоком".

В пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что "Энергоком" использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще десять миллионов евро от ЕС потратят на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии.

При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии.

В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский подчеркивал, что трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва прикладывает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.

Президент Вадим Красносельский в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о 3 миллионах кубометров газа, которые должны прийти в Приднестровье завтра. Этот газ, по словам Президента, – не гуманитарный. Это всего лишь то, что «Молдовагаз» поставит в долг:

«В молдавском информационном поле появилась информация со ссылкой на руководителя «Молдовагаз» Вадима Чебана о том, что 1 февраля в Приднестровье зайдет 3 миллиона кубов газа. Чтобы не допустить подмены понятий и пресечь спекуляции, внесу ясность.

Три миллиона кубометров газа, о которых идет речь, не являются ожидаемой гуманитарной поставкой в рамках европейского пакета помощи. Господин Чебан говорит о техническом газе, который на возмездной основе поставит в Приднестровье «Молдовагаз».

«Тираспольтрансгаз» этот объем обязуется вернуть либо оплатить в срок до 1 марта текущего года. Зачем мы берем этот газ в долг? Для создания давления в газовой трубе, что необходимо для полноценного запуска топливно-энергетической системы при ожидаемой в дальнейшем подаче природного газа из Европы либо от иных посредников при российском содействии. Для подачи теплоэнергии в дома потребителей данный газ технологически не предназначен. Это важно понимать», – уточнил Президент ПМР.
  • Вчера, 14:23
  • DTV
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