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Иностранцы в Молдове обязаны оплачивать медицинскую страховку: названы условия

Иностранцы в Молдове обязаны оплачивать медицинскую страховку: названы условия
источник фото: justitietransparenta.md

Национальная компания медицинского страхования Молдовы (CNAM) напомнила, что иностранные граждане, находящиеся в Республике Молдова, обязаны оплачивать медицинскую страховку в определенных случаях.

В фиксированном размере страховой взнос должны платить иностранцы, которые:

Имеют временный вид на жительство для воссоединения семьи, учебы, волонтерской, гуманитарной или религиозной деятельности, но не трудоустроены.
Имеют постоянный вид на жительство или международную защиту, но не работают и не застрахованы государством.

Как и граждане Молдовы, они должны оплатить страховку до 31 марта. В первые три месяца года предусмотрены льготы: владельцы временного вида на жительство платят 2 527 леев, а обладатели постоянного вида на жительство могут получить скидку 60-90% от полной стоимости страховки (12 636 леев).

Согласно законодательству, статус застрахованного лица и права на медстраховку аннулируются при отзыве или отмене права на проживание, прекращении статуса апатрида или формы защиты, сообщает newtv.md.
  • Вчера, 14:31
  • DTV
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