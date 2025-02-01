Национальная компания медицинского страхования Молдовы (CNAM) напомнила, что иностранные граждане, находящиеся в Республике Молдова, обязаны оплачивать медицинскую страховку в определенных случаях.
В фиксированном размере страховой взнос должны платить иностранцы, которые:
Имеют временный вид на жительство для воссоединения семьи, учебы, волонтерской, гуманитарной или религиозной деятельности, но не трудоустроены. Имеют постоянный вид на жительство или международную защиту, но не работают и не застрахованы государством.
Как и граждане Молдовы, они должны оплатить страховку до 31 марта. В первые три месяца года предусмотрены льготы: владельцы временного вида на жительство платят 2 527 леев, а обладатели постоянного вида на жительство могут получить скидку 60-90% от полной стоимости страховки (12 636 леев).
Согласно законодательству, статус застрахованного лица и права на медстраховку аннулируются при отзыве или отмене права на проживание, прекращении статуса апатрида или формы защиты, сообщает newtv.md.