МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 1 февраля текущего года
За минувшие сутки:
– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступило 307 звонков (с начала антикризисных мер – 23515),
– из них 83 были связаны с обеспечением дровами (по нарастающей – 5889),
– 113 вопросов прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения (всего – 12387);
– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 13 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (с начала антикризисных мер – 583);
– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 6 человек (по нарастающей – 311 обращений);
– отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 2 человека (всего – 21 человек, 2 из них погибли).
С 1 января в республике произошёл 61 пожар, где фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Ожоги у 5 человек, 1 – погиб. Отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили 9 человек, 2 из них погибли.
В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 93 постояльца, прибывшие из домов престарелых республики.