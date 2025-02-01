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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье

МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 1 февраля текущего года

За минувшие сутки:

– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступило 307 звонков (с начала антикризисных мер – 23515),

– из них 83 были связаны с обеспечением дровами (по нарастающей – 5889),

– 113 вопросов прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения (всего – 12387);

– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 13 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (с начала антикризисных мер – 583);

– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 6 человек (по нарастающей – 311 обращений);

– отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 2 человека (всего – 21 человек, 2 из них погибли).

С 1 января в республике произошёл 61 пожар, где фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Ожоги у 5 человек, 1 – погиб. Отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили 9 человек, 2 из них погибли.

В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 93 постояльца, прибывшие из домов престарелых республики.
  • Вчера, 14:37
  • DTV
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