С 1 февраля физическим лицам разрешен ввоз для личного пользования без ограничений и без уплаты таможенной пошлины солнечных элементов (превращающих солнечный свет в электрическую энергию), собранных в модули или вмонтированные в панели, передает пресс-служба ГТК ПМР.
Обратим внимание, что речь идет о возможности беспошлинного ввоза солнечных панелей (без иного оборудования). В то время как норма, разрешающая беспошлинный ввоз для личных целей электрических генераторов (мощностью до 10 кВт) 1 раз в календарный год, касается импорта устройств (в комплект которых, в т.ч. входят солнечные панели).
Т.е. ранее солнечные панели могли ввозиться без уплаты пошлин для личного пользования только в составе электрических генераторов. В настоящий момент предусмотрена возможность ввоза в льготном порядке не только электрических генераторов, но и солнечных панелей отдельно, причем без ограничений по количеству и частоте перемещения.