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Генерация электроэнергии на газе на МГРЭС возобновится 1 февраля

Генерация электроэнергии на газе на МГРЭС возобновится 1 февраля
фото: открытые источники

До конца 1 февраля, на Молдавской ГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. Об этом сообщил Президент ПМР Вадим Красносельский в своём официальном телеграм-канале, сообщает novostipmr.com.

«В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены», - написал глава государства.

Веерные отключения электроэнергии не будут производиться в Приднестровье с сегодняшнего дня.

Ранее Вадим Красносельский сообщил о принятом Комиссией по ЧС в Молдове решении о пуске европейского гуманитарного газа в Приднестровье.

Напомним, с 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» была прервана подача газа в Приднестровье. В результате в республике прекращено газоснабжение сёл и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действуют веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в ПМР введено чрезвычайное экономическое положение.

15 января Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что решение энергокризиса для Приднестровья найдено: Россия готова помочь с организацией поставок газа в республику. Договоренность была достигнута на уровне Министерства энергетики РФ.

Однако власти Молдовы продолжали блокировать поставки газа, каждый раз ссылаясь на различные надуманные причины.

27 января Еврокомиссия предложила помощь в разрешении энергокризиса в Приднестровье – грант для закупки газа. Несмотря на попытки Кишинёва интерпретировать помощь ЕС в своих интересах, грант всё же был использован по назначению.

В Приднестровье будут возобновлены поставки газа. Переговоры о долгосрочной стабилизации ситуации продолжаются.
  • Вчера, 15:11
  • DTV
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