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В Приднестровье проводятся работы по восстановлению газоснабжения
Фото: телеграм-канал "Тираспольтрансгаз - Приднестровье"
В Приднестровье начались работы по восстановлению газоснабжения . В селе Незавертайловка выполнен пуск газа в газорегуляторный пункт (ГРП).
Следующий шаг — подача газа в распределительные газопроводы низкого давления для населения сел Слободзейского района, сообщает в телеграм-канале пресс-служба «Тираспольтрансгаз - Приднестровье».
Многоэтажка на Ближнем Хуторе уже также подключена к газоснабжению. Люди были без газа с начала энергокризиса.
- Вчера, 11:11
- DTV
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