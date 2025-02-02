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В Приднестровье проводятся работы по восстановлению газоснабжения

В Приднестровье проводятся работы по восстановлению газоснабжения
Фото: телеграм-канал "Тираспольтрансгаз - Приднестровье"

В Приднестровье начались работы по восстановлению газоснабжения . В селе Незавертайловка выполнен пуск газа в газорегуляторный пункт (ГРП).

Следующий шаг — подача газа в распределительные газопроводы низкого давления для населения сел Слободзейского района, сообщает в телеграм-канале пресс-служба «Тираспольтрансгаз - Приднестровье».

Многоэтажка на Ближнем Хуторе уже также подключена к газоснабжению. Люди были без газа с начала энергокризиса.
  • Вчера, 11:11
  • DTV
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