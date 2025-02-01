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На данный момент умерло 22 человека, при этом министр здравоохранения Александру Рафила заявил, что все они не были привиты от гриппа.
Органы здравоохранения Румынии бьют тревогу после того, как число случаев респираторных инфекций выросло за последние три недели, передает euronews.com.
Только за одну неделю с 20 по 26 января Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) зарегистрировал 133 600 случаев респираторных инфекций, связанных с гриппом, что более чем на 6 % больше, чем на предыдущей неделе.
На данный момент скончались 22 человека, в том числе трехлетний ребенок. Министр здравоохранения Александру Рафила заявил, что все умершие не были привиты от гриппа.
Рафила также заявил, что хотя ситуация беспрецедентна, она не настолько серьезна, чтобы вводить широкомасштабные ограничения, такие как карантин.
По его словам, основное внимание уделяется мерам по сдерживанию распространения вируса, а социальная и экономическая деятельность может продолжаться в обычном режиме.
Однако рост числа заболевших вызвал опасения по поводу нагрузки на систему здравоохранения Румынии, особенно в таких регионах, как Бухарест, Клуж и Брашов.
Больницам по всей стране было предписано ограничить количество посещений, чтобы снизить распространение вируса гриппа.
"Рекомендуется строго ограничить количество посещений до необходимого, а также свести к минимуму число людей, посещающих пациентов", - сказала Кристина Георманяну, пресс-секретарь окружной больницы скорой помощи Крайовы.
Число клинических случаев гриппа также резко возросло и составляет 10 950, по сравнению с 6 994 за неделю до этого.
Несмотря на рост числа инфекций, уровень вакцинации в Румынии остается низким.
По состоянию на 26 января в стране с населением более 19 миллионов человек прививки от гриппа сделали чуть более 1,13 миллиона человек.
"Больница работает на полную мощность. Практически все меры, которые принимаются во время эпидемии инфекционных заболеваний, предусмотрены в нашей больнице", - сказал Драгош Николосу, медицинский директор Клинической больницы инфекционных болезней и пневмофтизиатрии имени Виктора Бабеша в Крайове.
Представители здравоохранения призывают взрослое население серьезно отнестись к профилактическим мерам, в том числе рассмотреть возможность вакцинации против гриппа.
В больницах медицинский персонал должен носить защитные очки, чтобы избежать распространения респираторных инфекций, а запасы противовирусных препаратов должны быть проверены.
Власти также выпустят ряд рекомендаций для населения.
Эпидемиологическая тревога также означает четкие правила для школ и детских садов: во всех учебных заведениях будет проводиться эпидемиологическая сортировка.
Все, у кого есть симптомы, учителя и ученики, должны самоизолироваться, а помещения - проветриваться как можно чаще.
По данным немецкого агентства по сбору данных Statista, число случаев заболевания гриппом в Румынии было в целом стабильным, но в 2020 году, в первые месяцы пандемии COVID, оно выросло примерно до 29 000.
А в 2023 году, по словам представителей здравоохранения, наблюдался всплеск случаев так называемой "гриппозной роны"- случаев, когда люди одновременно болели и гриппом, и коронавирусом.