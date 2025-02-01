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Официальный сайт USAID перестал работать

Официальный сайт USAID перестал работать
Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency

Большинство программ, финансируемых организациями в Украине, связаны с поддержкой реформ и развитием демократического общества.
Официальный сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать (usaid.gov). При попытке доступа пользователи видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера. Об этом в субботу, 1 февраля, пишет korrespondent.net ссылаясь на Reuters.

"Пока неизвестно, что именно повлекло за собой сбой - технические проблемы или целенаправленное отключение ресурса. Это произошло на фоне сообщений о возможной реорганизации агентства и его подчинении Государственному департаменту США, активно обсуждаемому в администрации президента Дональда Трампа", - пишет агентство.

Reuters отмечает, что администрация Трампа планирует лишить агентство независимости и передать его под контроль Госдепартамента.

USAID является ключевой структурой, занимающейся международной помощью и развитием, и его независимый статус позволяет осуществлять гуманитарные программы по всему миру. Если решение о смене руководства будет принято, это может повлиять на работу агентства.

Официальные представители USAID пока не комментировали ситуацию.

Американское агентство по международному развитию USAID в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них.

Захарова предложила изменить функционал USAID

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с приостановкой работы Агентства по международному развитию США (USAID) предложила переделать его в "Агентство помощи самим себе" в случае возобновления деятельности, пишет ТАСС.

"Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе. В функционал может входить обновление системы пожарной безопасности США, содействие возвращению естественного гендера, расследование коррупционных схем предыдущих американских администраций", - отметила дипломат в своем Telegram-канале, приложив скриншот неработающего сайта USAID.

В ночь на 25 января газета Politico проинформировала, что госсекретарь США Марко Рубио накануне распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Отмечалось, что решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем. Позже агентство Reuters сообщило, что USAID приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.
  • Вчера, 11:23
  • DTV
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