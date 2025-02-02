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Молдова закупала в январе электроэнергию в среднем по 129,7 евро за МВт-ч

Молдова закупала в январе электроэнергию в среднем по 129,7 евро за МВт-ч
источник фото: moldovalibera.md

В Минэнерго Молдовы сообщили, по какой средней цене закупали электроэнергию.

Госпредприятие Energocom в январе закупило на местном и импортном рынках электроэнергию общим объемом около 434 тысяч МВт-ч, сообщили в Министерстве энергетики Молдовы, пишет sputniknews.ru.

Средняя цена составляет 129,7 евро за МВт-ч, это ниже предельной стоимости покупки, включенной в действующий тариф, установленный Национальным агентством по регулированию в энергетике (145 евро/МВт-ч).

Как уточнили в Министерстве энергетики РМ, большая часть купленной электроэнергии, 62,13%, была импортной. Доля отечественного производства в общем объеме закупок в январе составила 37,87%, из которых ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах выработали 126 тысяч МВт-ч (что эквивалентно 29,12%), а парки и электростанции возобновляемой энергии – почти 38 тысяч МВт-ч (или 8,75%).

Городские станции централизованного теплоснабжения, а также некоторые производители возобновляемой энергии имеют тарифы, установленные национальным регулятором.

Что касается производителей зеленой энергии, которые находятся на свободном рынке, закупочная цена регулируется положением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 декабря 2024 г. К закупочной цене добавляются налоги и расходы, связанные с транспортировкой и логистикой.
Напомним, до начала нынешнего энергетического кризиса, связанного с прекращением транзита российского газа, Energocom закупала электроэнергию у МолдГРЭС по цене 66 долларов за МВт*ч.
  • Вчера, 11:29
  • DTV
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