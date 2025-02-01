Почти 30 процентов граждан Республики Молдова заявили в ходе переписи о проблемах со зрением, даже если носят очки или контактные линзы. 6% из них имеют серьезные проблемы со зрением или полную неспособность видеть, - передает IPN.
16,6% населения в возрасте 65 лет и старше сообщили о серьезных проблемах со зрением, а 0,9% - о невозможности видеть.
10,9% опрошенных отметили, что испытывают проблемы со слухом даже при использовании слуховых аппаратов. 2,2% сообщили о серьезных проблемах со слухом или о полной неспособности слышать. В возрастной группе 65 лет и старше 8,2% сообщили о серьезных проблемах со слухом и 0,4% - о полной неспособности слышать.
Как среди людей с серьезными проблемами зрения, так и среди людей с проблемами слуха доля женщин превышает долю мужчин.
Среди опрошенного населения 19,4% людей сообщили о трудностях с передвижением, включая трудности с ходьбой или подъёмом по ступенькам. Среди населения в возрасте 65 лет и старше 23,3% отметили серьезные трудности с передвижением, а 3,7% сообщили, что они вообще не могли ходить или подниматься по лестнице.
10,1% опрошенных лиц сообщили о трудностях с памятью или концентрацией внимания. Процент женщин, испытывающих серьёзные трудности с памятью или полную неспособность запоминать, практически равен проценту мужчин - 1,8% и 1,9% соответственно.
Перепись проводилась в период 8 апреля - 7 июля 2024 года, было переписано 2,4 миллиона граждан. На этой неделе Национальное бюро статистики Молдовы опубликовало первые предварительные результаты.