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WSJ: Китай готовится к торговым переговорам с США

WSJ: Китай готовится к торговым переговорам с США
фото:Global Look Press

Китайские власти планируют начать диалог с Соединенными Штатами на тему торговых договоренностей с Белым домом, заключенных с администрацией Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, пишет gazeta.ru.

Отмечается, что договоренности «первого этапа» включали в себя увеличение Китаем импорта из Штатов на $200 млрд. Предполагается, что Пекин будет вести диалог на уровне Всемирной торговой организации, перестанет искусственно занижать курс юаня, а также увеличит вложения в экономику США, в частности — в выпуск аккумуляторов для электромобилей.

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%.

3 февраля Канада и Мексика ввели ответные меры в отношении США.

Ранее Панама отказалась от меморандума с Китаем после встречи с Рубио.
  • Вчера, 10:41
  • DTV
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