Очередное заседание Оперштаба по вопросам энергокризиса и минимизации его последствий состоялось при Президенте ПМР 3 февраля, передает пресс-центр МВД ПМР.
Министр внутренних дел Виталий Нягу проинформировал участников заседания о положении дел в части, касающейся МВД.
Несмотря на улучшение ситуации, на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, действующую при МВД, и в территориальные колл-центры республики продолжают поступать звонки. Содержание вопросов несколько изменилось.
За сутки операторы горячих линий по республике приняли 210 звонков (с начала антикризисных мер – 23928). Большинство из них (129) связаны с отсутствием газоснабжения, 21 – с отсутствием теплоснабжения.
Актуальными остаются вопросы, связанные с началом работы детсадов и школ. Операторы консультируют граждан.
Что касается пожароопасной ситуации, связанной с энергокризисом. С 1 января в республике произошло 62 возгорания, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. 6 человек получили ожоги, один – погиб. Отравление продуктами горения при использовании газовых устройств получил 21 человек (2 из них погибли), при эксплуатации печи – 9 человек (2 погибли).
По-прежнему в пункты обогрева обращаются люди. За сутки возможность переночевать была предоставлена 6 гражданам. С начала года в оборудованных пунктах, где люди, нуждающиеся в помощи могут найти временный приют, зарегистрировано 327 обращений.
В МКЦ «Солнечный» МВД продолжают находиться 93 пожилых человека, которые переехали туда ещё в декабре 2024 года из соцучреждений на период энергокризиса.
В общежитии днестровского техникума – 41 несовершеннолетний.