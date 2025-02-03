Dnestr.TV

 
0

Маск подтвердил готовность Трампа закрыть USAID

Маск подтвердил готовность Трампа закрыть USAID
фото:© AP Photo / Jae C. Hong

Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID, пишет ria.ru.

"Со всем уважением к сотрудникам USAID - я обсудил это с ним (Трампом - ред.) в деталях, и он согласился, что нам следует закрыть его (агентство - ред.). Я уточнил у него это несколько раз", - заявил Маск в эфире в соцсети X.

По словам предпринимателя, Трамп на вопрос о том, уверен ли он в таком решении, ответил положительно. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.

Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране.
  • Вчера, 10:53
  • DTV
  • Просмотров: 94
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM