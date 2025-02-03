Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию USAID, пишет ria.ru.
"Со всем уважением к сотрудникам USAID - я обсудил это с ним (Трампом - ред.) в деталях, и он согласился, что нам следует закрыть его (агентство - ред.). Я уточнил у него это несколько раз", - заявил Маск в эфире в соцсети X.
По словам предпринимателя, Трамп на вопрос о том, уверен ли он в таком решении, ответил положительно. Кроме того, Маск заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 26 января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране.