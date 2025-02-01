Селекторное совещание при Президенте прошло сегодня двумя блоками. Первый – заседание Оперштаба. Второй – обсуждение текущих вопросов жизнедеятельности городов и районов республики на основе докладов глав госадминистраций.
Главный итог минувшей недели: в Приднестровье восстановлено энергоснабжение. Президент напомнил хронологию событий, благодаря которому этого результата удалось добиться. Вадим Красносельский выразил благодарность всем, кто был задействован в преодолении энергетического кризиса, в том числе должностным лицам ЕС и РМ, содействовавшим принятию соответствующих решений. Президент поблагодарил приднестровцев за понимание, руководителей министерств, ведомств, служб – за ответственность, слаженность, четкость взаимодействия. Особая президентская признательность сотрудникам энергоснабжающих организаций. Вадим Красносельский поручил отметить отличившихся работников корпоративными, ведомственными, государственными наградами, сообщает пресс-служба главы государства.
С докладом о текущем положении дел в энергетике выступил заместитель Председателя Правительства ПМР. «Со второй половины дня 1 февраля в республику стали поступать объемы газа, предназначенные для потребителей. В начале этих суток, следуя плану мероприятий, мы поднимали давление в системе. Это позволило практически сразу, с колес, при поступлении газа принять меры по запуску электрогенерации на Молдавской ГРЭС и по запуску системы теплоснабжения в Приднестровье, то есть мы ее пускали в субботу, несмотря на то, что газ только начал поступать. Качество работ и их синхронность требует отдельного акцента. Специалисты всех организаций теплоснабжения, газоснабжения и энергетики работали взаимосвязано, в тесной кооперации. В результате мы пустили в субботу МГРЭС, подняли объем генерации, что позволило уже с субботы уйти от веерных отключений, обеспечивая наших потребителей – население Приднестровья – электроэнергией в полном объеме – столько, сколько они хотели потреблять.
По системе теплоэнергетики: к концу дня были запущены основные котельные централизованной системы. На сегодняшний день в Тирасполе в 727 жилых домах запущено отопление. Один дом на улице Гвардейской энергетически связан с психоневрологическим интернатом. В нем будет дано тепло сразу с подачей городского отопления в психоневрологический интернат. По объектам Минздрава и соцобеспечения по Тирасполю: из 28 в 26 запущено отопление. Два оставшихся – это дизельная котельная РКБ и дизельная котельная психоневрологического интерната. Их работа будет остановлена, когда в системе централизованного теплоснабжения параметры температуры будут уже соответствующие, дабы в этих учреждениях температура не упала при переходе.
Отдельно хочу сказать, что мы планировали выйти к воскресенью на 30 градусов в системе, к утру понедельника – на 50, но на сегодняшний день у нас уже поднята температура до 60 градусов, то есть удалось очень успешно провести работу по запуску котельных. Теперь система будет уже стабилизироваться, и температура будет подниматься. Мы пошли даже с опережением.
По Слободзее: в жилых домам из 137 домов запущено отопление в 137, в объектах Минздрава – в 9 из 9.
По Григориопольскому району и Григориополю: в домах 62 из 62, Минздрав и объекты соцобеспечения – семь объектов из семи.
По Рыбнице и району: по жилым зданиям – 311 из 311, лечебные учреждения – шесть из шести.
По Дубоссарам: жилые здания – 155 из 155, ечебные учреждения – все 13 из 13.
По Каменке: жилые здания – 55 из 55, лечебные учреждения – четыре из четырех.
Следует сказать, что в системе теплоэнергетики произошло два магистральных порыва – в Тирасполе и Григориополе. Они устранены. В целом же хотелось охарактеризовать систему теплоснабжения как стабильную. Мы ожидали более серьезных аварий, но система выдержала.
Что касается газоснабжения, здесь на сегодняшний день самая тяжелая ситуация, так как для пуска газа в дома нужно зайти в каждое частное домовладение, в которых должны в это время находиться хозяева. На сегодняшний день по абонентам частного сектора в городах пущен газ в 2707 из 20 тысяч. В сельских населенных пунктах газ подан 8938 абонентам из 46000. Наиболее тяжелая ситуация с соотношением персонала газовых систем к количеству абонентов в Дубоссарах и Григориополе, поэтому, как только по другим районам у нас работа будет заканчиваться, мы перебросим все силы и ресурсы персонала на эти два района, чтобы тоже ускориться. Отмечу, что все работают без перерыва, без выходных, и днем и ночью. Думаю, на этом даже останавливаться не нужно. Наш персонал это показал в течение всего января. По подаче газа ориентируемся до конца недели. Поставлена задача это максимально форсировать.
По объектам теплоснабжения, у нас осталось 30 котельных, они тоже запущены и газ туда тоже будет подан.
Что касается системы электроэнергетики. Угольный блок МГРЭС был заглушен в воскресенье, в десять вечера, мы ушли на генерацию одним газовым блоком, работает генерационная станция.
Следует сказать, что после запуска отопления и газа в нашу систему, общее потребление упало на 30 МВт в час, вернувшись к штатному.
По аварийности – на высоких сетях аварий не было, на распределительных сетях 1 февраля было 50 аварий, 2 февраля – 27. Всего с начала года произошло 3292 аварии в электрических распределительных сетях, из-за которых пострадали 110 тысяч абонентов из 240 тысяч, находящихся в Приднестровье.
В целом система работает штатно, все сотрудники нацелены на максимальное быстрое и эффективное исполнение задач по запуску. Самый длинный период по запуску у нас в системе газоснабжения. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что за счет тех мероприятий, которые мы проводили в январе, нам удалось уйти от запуска в течение нескольких месяцев. Думаю, что, сохраняя темп, мы за неделю уже достигнем успеха», – сообщил Сергей Оболоник.
О работе антикризисного информационного центра доложил министр внутренних дел Виталий Нягу. Всего на горячую линию поступило 17135 звонков. 162 из них – за минувшие сутки. Количество обращений снизилось. Президентом принято решение сократить количество задействованных в колл-центре сотрудников, но работу центра пока не сворачивать.
Виталий Нягу также проинформировал, что за месяц в республике произошло 62 пожара и возгорания, связанных с использованием электроприборов. Один человек погиб. Отравление угарным газом при использовании печи получили 9 человек, двое из них погибли. Угарным газом при использовании газовых приборов отравился 21 человек. Также двое погибших.
Министры социального блока сообщили, каким образом на данный момент отапливаются соцучреждения. Глава минпроса представила справку о готовности образовательных и воспитательных заведений к приему школьников и детсадовцев. В большинстве учреждений температура пока не достигла достаточной для возобновления работы. Вадим Красносельский подчеркнул, что не нужно стремиться к централизации. Дети будут возвращаться по мере прогрева помещений. Решения принимаются на местах.