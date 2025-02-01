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Верховный Совет проведет чрезвычайное заседание

Верховный Совет проведет чрезвычайное заседание
фото: novostipmr.com

5 февраля Верховный Совет ПМР соберется на 3-е чрезвычайное заседание VIII сессии VII созыва. Такое решение принял сегодня парламентский Президиум. В повестку чрезвычайного заседания вынесен один вопрос – Постановление об утверждении Указа Президента ПМР о продлении режима чрезвычайного экономического положения в республике. ЧЭП в экономике в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, с 9 января действие особого правового режима на территории республики уже продлевалось на 30 суток. В связи с текущей кризисной ситуацией Президент ПМР Вадим Красносельский предложил снова продлить режим ЧП в экономике. Завтра Верховный Совет ПМР рассмотрит данное предложение на 3-м чрезвычайном заседании, передает пресс-служба Верховного Совета республики.

Сразу после него в 10.00 начнется 17-e заседание VIII сессии VII созыва Верховного Совета ПМР. Повестка дня данного пленарного заседания была определена на заседании Президиума в пятницу 31 января.

Следующее пленарное заседание парламента по решению Президиума назначено на 12 февраля. Планируется рассмотрение проектов законов, подготовленных к принятию в первом или втором чтениях Комитетом по образованию, общественным объединениям и СМИ, а также Комитетом по вопросам региональной политики и ЖКХ.
  • Сегодня, 15:19
  • DTV
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