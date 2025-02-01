Dnestr.TV

 
0

Состоялась конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы с раком

Состоялась конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы с раком
фото: Минздрав ПМР

На площадке Министерства здравоохранения ПМР состоялась конференция с участием руководителя ведомства Кристины Албул, главного внештатного онколога Алины Андреевой, специалистов в области диагностики и лечения рака, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня у вас будет возможность не только задать интересующие вас вопросы, но и внести свой вклад в информирование наших граждан в вопросах предотвращения рака, своевременной диагностики и лечения. К сожалению, онкологические заболевания – одна из основных проблем современной медицины. Рак - лидер смертности и инвалидизации в Приднестровье и большинстве стран мира. На протяжении многих лет усилия врачей сосредоточены на поиске самых эффективных методов диагностики и лечения онкологии», – отметила в своём приветствии Кристина Албул.

Главный внештатный онколог Алина Андреева представила доклад и презентацию о совершенствовании и проблемах онкологической службы. Она сообщила, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, прогнозируется увеличение количества раковых заболеваний во всём мире. В нашей республике более 13 тысяч человек стоят на диспансерном учёте у онкологов. Больше всего в Тирасполе – примерно 5 тысяч человек. В возрастных группах преобладают пациенты старше 75 лет. Чаще всего фиксируются случаи колоректального рака, рака молочной железы и лёгких.

Говоря о причинах увеличения количества больных онкологическими заболеваниями, докладчик отметила несколько основных факторов: большое количество стареющего населения и сопутствующих заболеваний; высокотехнологичное оборудование, позволяющее выявить онкологию, а также влияние факторов риска (генетика, окружающая среда, питание, ожирение, малоподвижный образ жизни, курение).

Врачи, в ходе доклада, отметили важность скрининга для профилактики и ранней диагностики трёх самых распространённых видов рака. Эти исследования у нас проводятся бесплатно в рамках Государственной целевой программы. Но, к сожалению, уровень охвата скринингом недостаточный, что приводит к росту запущенных случаев. Важно доносить до населения важность регулярных обследований, а также повышать у граждан уровень осознанного и ответственного отношения к собственному здоровью.

Обсуждали на мероприятии и другие ключевые моменты в совершенствовании оказания онкологической помощи: о необходимости введения всеобщей диспансеризации населения; о профилактике Вируса папилломы человека, онкогенные типы которого могут приводить к онкологии; о разработке новой Государственной целевой программе; о социальной и психологической поддержке пациентов, живущих с раком. Все участники конференции сошлись во мнении, что онкологические заболевания – это не только большая медицинская, но и социальная проблема. И задача медицинских работников в этом – квалифицированная диагностика и лечение, СМИ – постоянное информирование, популяризация профилактики заболеваний и здорового образа жизни, граждан – ответственное и заботливое отношение к своему здоровью и своевременное обращение за медицинской помощью.
  • Сегодня, 15:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM