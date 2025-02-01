На площадке Министерства здравоохранения ПМР состоялась конференция с участием руководителя ведомства Кристины Албул, главного внештатного онколога Алины Андреевой, специалистов в области диагностики и лечения рака, сообщается на сайте ведомства.
«Сегодня у вас будет возможность не только задать интересующие вас вопросы, но и внести свой вклад в информирование наших граждан в вопросах предотвращения рака, своевременной диагностики и лечения. К сожалению, онкологические заболевания – одна из основных проблем современной медицины. Рак - лидер смертности и инвалидизации в Приднестровье и большинстве стран мира. На протяжении многих лет усилия врачей сосредоточены на поиске самых эффективных методов диагностики и лечения онкологии», – отметила в своём приветствии Кристина Албул.
Главный внештатный онколог Алина Андреева представила доклад и презентацию о совершенствовании и проблемах онкологической службы. Она сообщила, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, прогнозируется увеличение количества раковых заболеваний во всём мире. В нашей республике более 13 тысяч человек стоят на диспансерном учёте у онкологов. Больше всего в Тирасполе – примерно 5 тысяч человек. В возрастных группах преобладают пациенты старше 75 лет. Чаще всего фиксируются случаи колоректального рака, рака молочной железы и лёгких.
Говоря о причинах увеличения количества больных онкологическими заболеваниями, докладчик отметила несколько основных факторов: большое количество стареющего населения и сопутствующих заболеваний; высокотехнологичное оборудование, позволяющее выявить онкологию, а также влияние факторов риска (генетика, окружающая среда, питание, ожирение, малоподвижный образ жизни, курение).
Врачи, в ходе доклада, отметили важность скрининга для профилактики и ранней диагностики трёх самых распространённых видов рака. Эти исследования у нас проводятся бесплатно в рамках Государственной целевой программы. Но, к сожалению, уровень охвата скринингом недостаточный, что приводит к росту запущенных случаев. Важно доносить до населения важность регулярных обследований, а также повышать у граждан уровень осознанного и ответственного отношения к собственному здоровью.
Обсуждали на мероприятии и другие ключевые моменты в совершенствовании оказания онкологической помощи: о необходимости введения всеобщей диспансеризации населения; о профилактике Вируса папилломы человека, онкогенные типы которого могут приводить к онкологии; о разработке новой Государственной целевой программе; о социальной и психологической поддержке пациентов, живущих с раком. Все участники конференции сошлись во мнении, что онкологические заболевания – это не только большая медицинская, но и социальная проблема. И задача медицинских работников в этом – квалифицированная диагностика и лечение, СМИ – постоянное информирование, популяризация профилактики заболеваний и здорового образа жизни, граждан – ответственное и заботливое отношение к своему здоровью и своевременное обращение за медицинской помощью.