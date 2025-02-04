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Еврокомиссар рассказала, когда пройдет первый раунд переговоров о вступлении Молдовы в ЕС

Еврокомиссар рассказала, когда пройдет первый раунд переговоров о вступлении Молдовы в ЕС
фото: Sputnik / Osmatesco

Первый раунд переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз пройдет этой весной, заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая находится с визитом в Кишиневе, передает sputniknews.ru.

"Мы уже готовим еще два раунда, которые будут открыты. Это можно уже праздновать. Думаю, мы сможем отметить проведение первого раунда. Но речь не только об открытии этих раундов, но и для их закрытия надо будет много сделать", - отметила Кос на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Еврочиновник также заявила, что ЕС окажет Молдове поддержку во время кризиса, чтобы республика могла стать более независимой энергетически. По ее словам, речь идет о стратегии на следующие два года. Но уже на следующей неделе многие хозяйства смогут получить финансовую поддержку от ЕС.
"Надеюсь, вы сможете сохранить контроль над энергетическими поставками. Это ускорит ваш путь к ЕС", - отметила Кос.

Она также заверила, что Евросоюз готов помочь Приднестровью и после предоставления первого пакета помощи с 1 по 10 февраля. Еврочиновник сообщила, что последует поддержка в размере еще 60 миллионов евро "при условии, что Тирасполь согласится соблюдать права человека на левом берегу Днестра" и другие условия.

После пресс-конференции премьер-министр Молдовы Дорин Речан и еврокомиссар Марта Кос подписали "комплексный пакет мер по повышению устойчивости и энергетической независимости".

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос впервые прибыла в Молдову с рабочим визитом во вторник. Кроме встречи с президентом и премьером Молдовы, у Кос запланированы переговоры с председателем парламента Игорем Гросу, министром экономического развития и цифровизации Думитру Алайбой и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Кристиной Герасимов.
  • Сегодня, 15:31
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