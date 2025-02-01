Возобновить полноценный учебный процесс в Бендерах планируют со среды, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры ИНФО» по итогам совещания, которое провел глава госадминистрации города Роман Иванченко.
«Завтра в конце дня производим контрольные замеры температур, - сказал Роман Иванченко. - Возможно, будут некоторые исключения по образовательным учреждениям из-за того, что температура будет ниже нормативов. Эта информация будет озвучена завтра в 16:00. До этого времени необходимо вывести технический персонал, чтобы вымыть все помещения, подготовить их приему детей, нужно обеспечить завоз продуктов питания на все пищеблоки. Что касается уроков физкультуры в том виде, как они проводились, пока не будут проводиться, потому что помещения спортзалов большие, и нужно больше времени, чтобы их прогреть».
Сейчас в городе функционируют 2 дежурных детских сада, начались занятия в коррекционной школе-интернета, где ранее работал твёрдотопливный котел, и его оперативно перевели на газ.