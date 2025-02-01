Dnestr.TV

 
0

Полноценный учебный процесс в школах Бендер планируют возобновить 5 февраля

Полноценный учебный процесс в школах Бендер планируют возобновить 5 февраля
фото: открытые источники

Возобновить полноценный учебный процесс в Бендерах планируют со среды, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры ИНФО» по итогам совещания, которое провел глава госадминистрации города Роман Иванченко.

«Завтра в конце дня производим контрольные замеры температур, - сказал Роман Иванченко. - Возможно, будут некоторые исключения по образовательным учреждениям из-за того, что температура будет ниже нормативов. Эта информация будет озвучена завтра в 16:00. До этого времени необходимо вывести технический персонал, чтобы вымыть все помещения, подготовить их приему детей, нужно обеспечить завоз продуктов питания на все пищеблоки. Что касается уроков физкультуры в том виде, как они проводились, пока не будут проводиться, потому что помещения спортзалов большие, и нужно больше времени, чтобы их прогреть».

Сейчас в городе функционируют 2 дежурных детских сада, начались занятия в коррекционной школе-интернета, где ранее работал твёрдотопливный котел, и его оперативно перевели на газ.
  • Сегодня, 15:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
  • Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встреч ...
  • График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 ян ...
  • В Молдове ликвидирована сеть нелегальной миграции на во ...
  • В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM