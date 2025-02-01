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Одесса вошла в 20-ку самых опасных городов Европы

Одесса вошла в 20-ку самых опасных городов Европы
источник фото: interfax.com.ua

По данным обновленного рейтинга исследовательской компании Numbeo, Одесса оказалась в числе 20 самых опасных городов Европы. В престижном, но тревожном списке город делит позиции с такими мегаполисами, как Лондон, Париж и Ницца, передает edinaya-odessa.org.

Лидером рейтинга самых криминальных городов Европы признан британский Брэдфорд, следом идут французский Марсель, а также английские Ковентри и Бирмингем. Замыкают десятку наиболее опасных городов итальянский Неаполь, бельгийский Льеж, а также французские Монпелье, Гренобль, Нант и Париж.

Одесса заняла 17-е место в рейтинге. При этом еще один украинский город, Днепр, оказался на 20-й позиции, замыкая антирейтинг.

В то же время самыми безопасными европейскими городами признаны Гаага (Нидерланды), Мюнхен (Германия) и Тронхейм (Норвегия).

Как отмечается на сайте Numbeo, индекс преступности рассчитывается не только на основе официальной статистики, но и с учетом субъективного восприятия жителей. В рейтинг включены данные об уровне преступности, вероятности краж и нападений, а также о чувстве безопасности среди населения.

Numbeo представляет собой крупнейшую в мире базу данных, созданную на основе пользовательских отзывов и аналитики. Проект был основан в 2009 году бывшим программистом Google и дважды в год публикует обновленный Crime Index, который отражает ситуацию с преступностью в городах мира.
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