Верховный Совет ПМР на 3-м чрезвычайном заседании утвердил указ главы государства о продлении на территории республики режима чрезвычайного экономического положения до 10 марта включительно. О том, что режим ЧП в экономике будет продлен, Президент ПМР Вадим Красносельский рассказал еще на прошлой неделе в интервью российскому изданию «Известия», передает пресс-служба Верховного Совета республики.
Несмотря на то, что с 1 февраля поставки газа в Приднестровье возобновились, ситуация в энергетике не стабилизировалась. Газ, который сейчас поступает в республику, закуплен за счет европейского гранта. Его объемов хватит до 10 февраля. Решение о долгосрочных поставках еще не принято.
«К сожалению, пока не все вопросы разрешены, и энергетический кризис продолжается. Решение, найденное с 1 февраля, носит временный характер. Сегодня органы государственной власти, должностные лица республики, включая, конечно, в первую очередь Президента ПМР, Председателя Правительства, депутатов Верховного Совета, работают над вопросом поставок энергетического характера в более долгосрочной перспективе, что поможет стабилизировать как экономику нашей республики, так и состояние бюджета. Очень важно временные решения, временные разрешения вопросов перевести в формат долгосрочной перспективы», – рассказал Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Объемов европейского гуманитарного газа недостаточно для полноценной работы всех промышленных предприятий республики.
«Этого газа хватает для предотвращения гуманитарной катастрофы. То есть его хватает на обогрев помещений, жилых помещений, учреждений социального характера, медицинского характера. Но пока реальный сектор экономики стоит. Очень важно понимать, что без работы наших предприятий, в общем-то, мы не сможем собрать доходную часть в том объеме, в котором достаточно будет для выплаты всех социальных обязательств», – добавил Александр Коршунов.
Сегодня приоритетной задачей государства является выполнение своих социальных обязательств. В период действия ЧП в экономике продолжит действовать закон «О государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия в связи с введение чрезвычайного экономического положения, связанного с сокращением (прекращения) поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику», который был принят в декабре прошлого года.
«Согласно нормам этого закона, Правительство обладает оперативными инструментами для того, чтобы аккумулировать денежные средства на счетах, чтобы мы могли выплачивать заработные платы выплачивать пенсии, выполнять хотя бы минимально свои социальные обязательства. С учетом того, что эти нормы закона действовали еще в конце 2024 года, то нам удалось аккумулировать определенную сумму денежных средств. Плюс сформировались остатки на счетах как местных бюджетов, так и республиканских бюджетов. Именно это позволило выплатить в январе и заработные платы, и пенсии нашим гражданам. Мы рассчитываем, что у нас есть еще определенный запас, который позволит нам выполнить эти обязательства и в следующем месяце. Но нужно понимать, что эти ресурсы ограничены», – сказал председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Энергетический кризис нанес огромный урон экономике Приднестровья, спровоцировал рост расходов и выпадение доходов республиканского бюджета. В связи с этим в ближайшее время параметры главного финансового документа страны будут пересмотрены. К работе уже приступили в Верховном Совете и Правительстве.
«Все мы понимаем, что нам необходимо единство и консолидация всех ветвей власти для достижения тех задач, которые поставил президент. Рассчитываем, что в течение этого периода времени [период действия особого правового режима – чрезвычайного экономического положение прим. ред] будет выработана формула и модель, поставки газа, оплаты газа, транспортировки газа на территорию Приднестровской Молдавской Республики. И уже только после этого мы сможем вернуться к тому стабильному, понятному, нормальному для нас всех режиму и образу жизни», – подчеркнул Виктор Гузун.