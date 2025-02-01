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Пассажирский сбор в Международном аэропорту Кишинёва увеличился

Пассажирский сбор в Международном аэропорту Кишинёва увеличился
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согласно приказу, опубликованному в Monitorul Oficial Республики Молдова, пассажирский сбор для нерегулярных рейсов Международного аэропорта Кишинева (AIC) был повышен на 1 евро, составив 9,70 евро с пассажира, пишет noi.md.

Такое решение было принято министром инфраструктуры и регионального развития Владимиром Болей. Этот тариф включает расходы на услуги посадки, обслуживание пассажиров и багажа, а также на сверхурочную стоянку воздушного судна.

«Сбор за услуги для пассажиров нерегулярных рейсов был повышен на 1 евро, составив 9,70 евро с пассажира. По словам ответственных лиц, он должен быть включен в цену билета», — заявил пресс-секретарь AIC.

Пассажирский сбор в Международном аэропорту Кишинёва увеличился
  • Вчера, 14:35
  • DTV
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