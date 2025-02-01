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Инициативы Правительства рассмотрели парламентарии

Инициативы Правительства рассмотрели парламентарии
фото: открытые источники

Представители органов исполнительной власти приняли участие в пленарном заседании Верховного Совета.

Чрезвычайное положение в экономике по предложению Президента вновь продлено. Особый правовой режим в республике будет действовать еще 30 суток, до 10 марта включительно. В этот период продолжают действовать закон «О государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия сокращения (прекращения) поставок газа в ПМР» и ряд иных правил, позволяющих сохранять работоспособность энергетической системы и социальной сферы, сообщается на сайте Правительства ПМР.

Изменения в Таможенный кодекс

Парламентарии приняли во втором окончательном чтении изменения и дополнения в Таможенный кодекс. По инициативе Правительства теперь на законодательном уровне будет закреплена возможность помещения под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке незаконно ввезенных на территорию страны транспортных средств. Также предусмотрена возможность для членов крестьянско-фермерских хозяйств производить таможенное декларирование товаров. Ранее такая возможность была только у главы КФХ.

Упрощение передачи данных о налогах

Правительство представило законопроект, направленный на упрощение передачи налогоплательщиками данных о платежных поручениях в ответственный орган. Документ был утвержден парламентариями в первом чтении.

Основное изменение заключается в том, что налогоплательщики смогут передавать копии платежных поручений не только в бумажном виде, но и через электронную систему банков. Это позволит упростить процесс подтверждения уплаты налогов, сократить административную нагрузку и уменьшить количество споров по взысканию недоимок.

Внедрение данной меры существенно сэкономит время и ресурсы как для бизнеса, так и для государственных органов. Согласно озвученному анализу, только за 11 месяцев 2023 года в налоговые органы в бумажном виде было передано более 11 тыс. платежных поручений.

Стимулирование электроизоляционной промышленности

Еще один законопроект, поддержанный депутатами в первом чтении, направлен на поддержку электроизоляционной промышленности. Документом предлагается снизить ставку налога на доходы организаций в данной отрасли с 2,24% до 1,38%.

По данным Министерства финансов, в последние годы деятельность в этой сфере в республике не велась. В данной связи было принято решение снизить ставку, чтобы стимулировать развитие отрасли, повысить занятость и увеличить налоговые поступления за счет создания новых рабочих мест. Кроме того, предлагаемые изменения позволят привлечь инвесторов и предоставить существующим предприятиям возможность переориентировать производство на данное направление.

Увеличение пособий и компенсаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По инициативе Правительства было предложено увеличить размер пособий и компенсации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые находятся под опекой физических лиц и воспитываются в детских домах или обучаются в организациях профессионального образования на 10%. Речь идет о таких выплатах как ежемесячное пособие на питание, карманные расходы, приобретение одежды и обуви, ежегодное единовременное пособие на хозяйственные нужды и не только. Было отмечено, данные виды выплат не индексировались на протяжении 12 лет.

Решение жилищного вопроса для детей-сирот

Еще один правительственный законопроект, который был поддержан сегодня, уточняет механизм обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, речь о формировании списков лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Проект предлагает уточнить возрастное ограничение для получения жилплощади, установив, что дети-сироты могут претендовать на жилые помещения с 18 лет или после приобретения полной дееспособности.

Содействие занятости инвалидов I и II групп

Парламентариями был рассмотрен пакет законодательных инициатив, которые направлены на содействие занятости инвалидов I-II групп, зарегистрированных в территориальном органе ЕГФСС в качестве лиц, ищущих подходящую работу. Правительством предложено дополнить законы «О занятости населения» и «О социальной защите инвалидов» новой нормой, которая предусматривает выплаты субсидий за прием на работу или привлечение по договору гражданско-правового характера для осуществления предпринимательской деятельности инвалидов I-II групп. В соответствии с данными, представленными территориальными органами ЕГФСС, в период с 2021 по 2023 годы в отделах содействия занятости было зарегистрировано 859 граждан с инвалидностью, которые обратились за помощью в поиске работы.

Стимулировать работодателей планируется с помощью субсидии, которая составит не более 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) и будет выплачиваться в течение года в пять этапов: через месяц после трудоустройства, затем по истечении 3, 6, 9 и 12 месяцев работы гражданина с ОВЗ.

Работа над представленными сегодня в ходе пленарного заседания законопроектами продолжится в режиме второго чтения.

  • Вчера, 14:40
  • DTV
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