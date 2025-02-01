Молдова упростит обмен органами, тканями и клетками с другими странами. Такое постановление на заседании 5 февраля приняло правительство РМ. В министерстве здравоохранения рассказали, что это повысит доступность трансплантации и обеспечит более быстрый доступ пациентов к таким услугам, передает newsmaker.md.
«Международный обмен органов требует соблюдения строгих процедур оценки. Необходимо учитывать возможные нежелательные реакции, чтобы обеспечить высокие стандарты качества и безопасности органов. Импорт и экспорт тканей и клеток могут осуществлять только аккредитованные центры. Ответственность за реализацию постановления будут нести авторизованные поставщики медицинских услуг под руководством Агентства трансплантации», — сообщили в министерстве.
Ведомство уточнило, что постановление правительства повысит доступность трансплантации. «Пациенты, ожидающие трансплантацию, получат более быстрый доступ к этой услуге и шанс на вторую жизнь», — рассказали в министерстве здравоохранения.