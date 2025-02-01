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Молдова упростит обмен органами, тканями и клетками с другими странами

Молдова упростит обмен органами, тканями и клетками с другими странами
источник фото: bloknot-moldova.ru

Молдова упростит обмен органами, тканями и клетками с другими странами. Такое постановление на заседании 5 февраля приняло правительство РМ. В министерстве здравоохранения рассказали, что это повысит доступность трансплантации и обеспечит более быстрый доступ пациентов к таким услугам, передает newsmaker.md.

«Международный обмен органов требует соблюдения строгих процедур оценки. Необходимо учитывать возможные нежелательные реакции, чтобы обеспечить высокие стандарты качества и безопасности органов. Импорт и экспорт тканей и клеток могут осуществлять только аккредитованные центры. Ответственность за реализацию постановления будут нести авторизованные поставщики медицинских услуг под руководством Агентства трансплантации», — сообщили в министерстве.

Ведомство уточнило, что постановление правительства повысит доступность трансплантации. «Пациенты, ожидающие трансплантацию, получат более быстрый доступ к этой услуге и шанс на вторую жизнь», — рассказали в министерстве здравоохранения.
  • Вчера, 14:44
  • DTV
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