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Миллиардные прибыли и тонны наркотиков: в Украине ликвидировали крупнейший наркокартель

Миллиардные прибыли и тонны наркотиков: в Украине ликвидировали крупнейший наркокартель

В Украине правоохранительные органы ликвидировали крупную преступную сеть, занимавшуюся производством и сбытом амфетамина в промышленных масштабах. Операция, в которой было задействовано более 300 сотрудников полиции, включая подразделения КОРД и спецназа, проводилась при поддержке Государственной пограничной службы и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Укаины. Преступники организовали сеть из 18 нарколабораторий, расположенных в шести областях страны, где ежемесячно производили и распространяли более 60 кг амфетамина. Прибыль от незаконной деятельности достигала 18 млн гривен в месяц, сообщает edinaya-odessa.org.

Основой для производства наркотиков служил прекурсор, который злоумышленники фасовали на арендованных квартирах, меняя локации каждые две недели. Сбыт осуществлялся через почтовые отправления и "закладки", а для связи использовались одноразовые сим-карты, которые уничтожались сразу после использования. Кроме того, преступники создали сложную схему легализации доходов, привлекая более тысячи подставных лиц для открытия банковских счетов и мобильных приложений. Через эти каналы за год было выведено более 200 млн гривен, которые затем обналичивались на Кипре через криптокошельки.

В ходе масштабной двухэтапной спецоперации правоохранители провели более 100 обысков в десяти областях Украины и Киеве. Были изъяты элитные автомобили, 80 тысяч долларов в различной валюте, 60 кг каннабиса, 7 кг синтетического наркотика «а-PVP», 3,5 кг амфетамина, 900 таблеток "MDMA", а также подставные банковские счета и сим-карты. В настоящее время задержаны 11 фигурантов, а 16 членам наркокартеля объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, и правоохранители устанавливают других участников преступной сети.

  • Вчера, 14:52
  • DTV
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