Депутаты Верховного Совета скорректировали Кодекс об административных правонарушениях. Введено отдельное наказание за езду в состоянии опьянения на электросамокатах, гироскутерах, сигвеях и других средствах индивидуальной мобильности. Цель – предотвратить аварии и наезды на людей. Теперь в отношении электросамокатчиков сотрудники ГАИ смогут применять алкотестеры, либо нужно будет пройти освидетельствование в медицинских учреждениях. Если подтвердится факт опьянения, нарушителю придется заплатить штраф в размере 150 РУ МЗП (2 760 рублей). Такой же штраф прописан за отказ от медосвидетельствования, передает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
«У нас на дорогах появилось большое количество электросамокатов. Эти транспортные средства развивают скорость довольно быструю – до 80 км/ч, а представьте, что такая скорость и еще человек в состоянии опьянения, то он представляет угрозу для себя и для тех лиц, которые находятся на пешеходной дорожке и на дороге. Мы четко даем посыл тем, кто управляет электросамокатами, – управляйте, но в нетрезвом виде запрещено. Если вы управляете в состоянии опьянения, то будете привлечены к административной ответственности», – прокомментировал принятие изменений в КоАП заместитель председателя Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Григорий Дьяченко.
Поправками ко второму чтению депутаты убрали изначально предлагаемое помимо штрафа ограничение на пользование специальным правом сроком на 1 год. Исключена была также так называемая «вилка» штрафа за управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения.
Принятый законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях направлен на подписание Президентом ПМР. Он вступит в силу по истечении 14 дней после дня официального опубликования.