На жителей Бендер и Тирасполя обрушилась новая волна звонков от мошенников. После недели затишья аферисты начали очередную атаку. За последние полчаса в милицию уже поступило 15 звонков от граждан.
Как сообщают в пресс-центре МВД ПМР, у мошенников та же схема: в телефонной трубке якобы родственник надрывным голосом, плача, говорит о ДТП, о том, что срочно нужна крупная сумма денег, иначе грозит уголовное дело.
Милиция обращается к гражданам с призывом ещё раз поговорить с родными и близкими, которые могут стать жертвами мошенников: расскажите, как работает схема и что надо делать.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ! Как только слышите подозрительный плач, будьте уверены, это мошенники. Сразу прекращайте разговор и бросайте трубку. Наберите 102 или номер горячей линии МВД – 111.