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Израиль вышел из Совета ООН по правам человека

Израиль вышел из Совета ООН по правам человека
Фото: unisgeneva / Flickr

Израиль вслед за США покинул Совет ООН по правам человека. Глава МИДа обвинил орган в пропаганде антисемитизма и «нападках на демократическую страну»

Израиль 5 февраля вышел из Совета ООН по правам человека (СПЧ) . Об этом сообщил глава МИД страны Гидеон Саар, передает The Jerusalem Post, пишет rbc.ru.

«[Совет] традиционно защищал нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль», — заявил Саар в X.

По его словам, «этот орган сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма вместо того, чтобы продвигать права человека».

«Дискриминация в отношении нас очевидна: в СПЧ ООН Израиль — единственная страна, пункт повестки дня которой посвящен исключительно ему», — продолжил министр. Он отметил, что орган принял более 100 резолюций с осуждением Израиля, что составляет более 20% от общего числа когда-либо принятых Советом. Это больше, чем было принято против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых, добавил глава МИДа.

Накануне свою страну из Совета ООН по правам человека также вывел президент США Дональд Трамп. Саар от имени Израиля приветствовал это решение и заявил, что его страна «больше не будет терпеть» дискриминацию.

Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств. Он был создан в 2006 году Генассамблеей ООН с целью «содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире».

Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека в день встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Последний в прошлом не раз критиковал СПЧ ООН, в том числе за «вопиющую антиизраильскую одержимость».

В указе Трампа говорится, что хотя США и выступили соучредителями Организации Объединенных Наций с целью избежать глобальных конфликтов после Второй мировой войны, «некоторые агентства и органы ООН отошли от этой миссии и вместо этого действуют вопреки интересам Соединенных Штатов, нападая на наших союзников и пропагандируя антисемитизм».

Тем же указом Трамп запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в пособничестве палестинской группировке ХАМАС. С ней Израиль ведет войну в секторе Газа.
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